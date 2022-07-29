"Я закрылась полностью": Асель Садвакасова высказалась о любви и разочаровании

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о своих разочарованиях и как они повлияли на нее. Она также порассуждала перед подписчиками о любви и своей готовности к отношениям, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц в Instagram спросила, верит ли Асель в любовь.

"Конечно, верю. Иначе никак. Так было не всегда. После первых жизненных разочарований я стала закрываться. Вначале понемногу, но когда уже конкретно по голове давали, я закрылась полностью. Всю энергию отдала в реализацию - полностью ушла в работу и, думаю, это было на тот момент самым правильным решением.

Но путь души таков, что рано или поздно нас начнет снова разворачивать на самих себя, а точнее, на нашу душу: чего же она хочет, зачем она пришла в этот мир. Один из основных моментов, конечно же, это научиться любить. Любить кого-то я не была готова, а вот полюбить себя мне правда захотелось по-настоящему. Так начался путь моей души", - заявила актриса.

Story Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Я задалась вопросом: а как выйти на этот путь, с чего вообще начать? Оказалось, все очень просто. Убрать максимально токсичное из жизни: от привычек до людей. Убрать позицию жертвы. Могу сказать, сработало на миллион. И вот теперь из изобильной любви к себе я готова разделить ее с другим человеком. Все начинается с себя", - добавила она.

Story Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980863-ya-zakrylas-polnostyu-asel-sadvakasova-vyskazalas-o-lyubvi-i-razocharovanii/