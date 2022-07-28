"Не поздновато?": Дильназ Ахмадиева ответила на вопрос о втором ребенке

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева высказалась о возможности рождения второго ребенка. Она призналась, что хотела бы родить еще раз, но пока не решилась на это, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Дильназ в Instagram спросил 42-летнюю музыкальную исполнительницу, не хочет ли она второго ребенка.

"Хочу, но еще не решилась. А может, уже и не стоит? Поздновато", - поделилась своими сомнениями Дильназ.

Story Дильназ Ахмадиевой. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Другой поклонник спросил певицу, почему она такая красивая.

"Благодарю. Генетика. А еще я веселая", - ответила она.

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Отвечая на вопрос о том, появилось ли у нее за последнее время какое-нибудь новое хобби, отечественная артистка призналась, что хотела бы профессионально научиться плавать.

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Напомним, ранее мы писали, что Дильназ Ахмадиева покрасовалась в бикини на пляже ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980712-ne-pozdnovato-dilnaz-ahmadieva-otvetila-na-vopros-o-vtorom-rebenke/