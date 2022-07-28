"Рискуйте и двигайтесь вперед": Молдир Ауелбекова призвала не тратить время впустую

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская актриса и певица Молдир Ауелбекова призвала не зависеть от чужого мнения и не тратить время на пустословие и обиды. Подписчики отметили, что она служит для них отличным мотиватором, передает NUR.KZ.

Мотивирующий пост Молдир опубликовала в Instagram.

"Не будьте зависимы от чужого мнения. Это неважно. То, что важно для вас, что происходит в вашей голове знаете только вы и Аллах.

Не забывайте, что только вы несете ответственность за каждый свой поступок. Не тратьте время на пустые разговоры, обиды, сожаления. Все прошло и ушло.

Оставьте все в прошлом, воспринимая былое как урок и испытание. Доверьте все Богу. Верьте, что Аллах поможет. Рискуйте и двигайтесь вперед. Жизнь прекрасна для тех, кто ее ценит", - написала она.

Подписчики согласились с ней. Многие отметили, что певица мотивирует их своим примером.

"Конечно, только вперед!", "Сестра, глядя на вас, я становлюсь сильнее", "Мой мотиватор", "Я полностью соглашусь, вы все верно сказали", - гласят комментарии под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980650-riskuyte-i-dvigaytes-vpered-moldir-auelbekova-prizvala-ne-tratit-vremya-vpustuyu/