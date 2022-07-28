"Я смогу жить хоть где теперь": Асель Садвакасова о депрессии в Москве и жизни в США

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о своей депрессии, начавшейся после переезда в Москву, и излечении душевных ран на Бали. Она также заявила, что теперь сможет жить где угодно, в том числе в США, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель рассказала, что с ней происходила после переезда в российскую столицу.

"Впервые в жизни я вышла из своей зоны комфорта. Представьте, я популярная личность в Казахстане, все есть, что хочу, и я для этого делала все возможное и невозможное с 17 лет. Строила карьеру, отношения, в целом, всю жизнь, и тут я уезжаю в неизвестность. Вначале я перестраховалась и поехала недалеко и где есть друзья и знакомые, а это была в условиях еще тогда частичной пандемии Москва. Потом поняла: холодный климат меня изматывает сильно. Я не могла выйти на улицу и прям чахла", - вспоминает актриса.

При этом она не жалеет, что тогда решила поехать.

"Честно, очень рада, что поехала в Москву, до сих пор не то что не жалею, а благодарю этот город, что помог мне погрузиться в себя так глубоко и основательно, что это очень скоро уже дало свои отличные плоды. Депрессия была жуть какая. Хоть на стену лезь. Плюс это октябрь. А это уже дубак конкретный в Москве. Не выйти, не прогуляться. Я сидела с утра до вечера в четырех стенах. Именно в этот момент я осталась сама с собой и своими мыслями, и именно здесь произошел квантовый скачок моего сознания.

И именно в этот период я стала много писать в дневнике, выполняла всевозможные задания, слушала мантры и много молилась. Я начинаю уже привыкать к этому состоянию внутри пустоты и думаю, что это нормальное состояние. И решаю: ну раз так суждено, значит буду жить в этом холодном городе", - поясняет знаменитость.

Когда она смирилась с ситуацией, стало известно о разрешении поездок на Бали.

"Если Москва вскрыла все душевные раны, то Бали их залечил. Мой волшебный, самый любимый остров, мое место силы и душевного покоя. Бали как мама: приласкает, утешит, поддержит, примет любой и обязательно вылечит, если болеешь. Ой, я так скучаю, мой Бали.

Это все к тому, смогли бы я жить в Америке. Думаю, я смогу жить хоть где теперь. Главное - комфортные условия для жилья и классные люди рядом", - уверена Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980402-ya-smogu-zhit-hot-gde-teper-asel-sadvakasova-o-depressii-v-moskve-i-zhizni-v-ssha/