"Давайте поменяемся енешками": Айсауле Бакытбек показала свои отношения со свекровью (видео)

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек выложила короткий ролик, который продемонстрировал всю теплоту отношений между ней и ее свекровью. Пользовательницы соцсети признались, что завидуют блогерше, передает NUR.KZ.

На кадрах, выложенных в Instagram, Айсауле вместе с матерью мужа сидят вдвоем за столиком в кафе и распивают напитки с умиротворенными улыбками на лице. На Бакытбек светло-зеленое струящееся платье с открытой спиной.

"Это вам уже не "ене", это mother", - похвасталась молодая бизнесвумен.

Подписчицы Айсауле признались, что хотели бы оказаться на ее месте.

"Мне бы такую маму мужа. Можно обменяться с моей", "Желаю всем таких отношений с мамой мужа", "У вас современная енешка с нормальными понятиями!", "Класно, давайте поменяемся енешками", "Завидую молча. Еще завидую молча, что в таком платье кормящая мамочка", - прокомментировали они.

Некоторые нашли, как добавить свою "ложку дегтя",

"Извините, мама - это отлично, но вы тоже стали мамой. Это платье, кажется, ваш муж оценит на 5 баллов но не ене-мама", "Она без бюстгалтера?", "Ене никогда не будет как родная mother", - высказались пользовательницы соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980147-davayte-pomenyaemsya-eneshkami-aysaule-bakytbek-pokazala-svoi-otnosheniya-so-svekrovyu-video/