"Свалился нам на голову": Оксана Самойлова переехала в новый роскошный особняк (фото, видео)

Оксана Самойлова с детьми. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша Оксана Самойлова рассказала, что переезжает с семьей в новый дом. Супруга рэпера Джигана продемонстрировала роскошный особняк, в котором теперь они будут проживать, передает NUR.KZ.

Новость о переезде Самойлова озвучила в своем Instagram.

"Мы переехали! Вот это поворот. Я, конечно, очень очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. На протяжении двух лет мы искали дом и уже 1000 раз потеряли надежду, потому что за эти два года пересмотрели все возможные варианты и тут абсолютно неожиданно у нас созрело кардинально другое решение (но об этом отдельный рассказ ) и дом больше, чем "дом мечты" свалился нам на голову в один день буквально. Так что теперь нам всем придется привыкать - нам к дому, а вам к новому визуалу моих сторис", - написала Оксана.

Мать четырех детей поделилась своими чувствами по поводу переезда.

"Я пока немного в прострации с этим переездом и у меня очень смешанные чувства. С одной стороны я безумно рада, потому что этот дом просто офигеть можно 1000 раз какой и мы в нем уже живем почти два дня. А с другой стороны это такие серьезные перемены, а мне, как тельцу, это так сложно. Мне нужно время, чтобы привыкнуть даже к очень-очень хорошему. Короче, я счастлива и шокирована одновременно. И мы принимаем ваши поздравления", - призналась Самойлова.

Она объяснила, почему Джиган не участвовал в переезде.

"Я думаю, вы заметили кое-что странное на этих фотках, и у вас созрел резонный вопрос. Просто эти фото сделаны в день реального переезда, а Джиган был на гастролях, но очень сильно хотел тоже быть на этих фотках. Ну, вот я нашла решение, мне кажется, получилось супер. А еще скажите, это нормально - испытывать чувство вины перед старым домом?" - обратилась она к подписчикам.

Оксана также показала, как выглядит дом изнутри.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979260-svalilsya-nam-na-golovu-oksana-samoylova-pereehala-v-novyy-roskoshnyy-osobnyak-foto-video/