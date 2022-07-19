Арман Юсупов рассказал, что оставит своим детям в наследство

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Арман Юсупов рассказал, что оставит в наследство своим детям. Он также объяснил, по какой причине не запрещает сыновьям пробовать вредное, передает NUR.KZ.

В Instagram Армана спросили, что самое главное он хочет из нематериального передать по наследству своим детям.

"Я в своих заметках веду список ключевых действий/идей/законов, которые помогают хорошо жить. Хочу передать свои инсайты и лайфхаки, которые работают. А что еще надо?" - ответил Юсупов.

Он также объяснил, почему не запрещает детям пробовать вредные вещи.

"Зачем создавать вокруг этого лишнюю важность и табу? Не зря говорят, что запретный плод сладок. Я видел очень много примеров людей, кому что-либо запрещали и они по итогу с огромным интересом начинали пробовать запретное", - высказался отец двоих детей.

Кроме того, Арман назвал три главных правила в воспитании детей.

"Создавать причины, чтобы дети делали много исходящего потока (помогали, отдавали и так далее). Донести базовые принципы этики (не нарушать договоренности, не обманывать, не изменять и так далее). Быть самому примером. По итогу наши действия они будут принимать, исходя из того, что видели в детстве", - объяснил Юсупов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979140-arman-yusupov-rasskazal-chto-ostavit-svoim-detyam-v-nasledstvo/