"Не нужно мешать молодым": Гульзира Айдарбекова ответила, почему отдыхает с детьми

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова ответила на критику подписчиков в соцсети, которые считают, что она мешает отдыхать своим взрослым детям, отправляясь вместе с ними в путешествия. Мать Кайрата Нуртаса заявила, что ее дети сами желают этого, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова разместила в Instagram шуточный ролик, который был снят с ее младшим сыном Зангаром и его женой. Жибек просит избавить ее от проблем у колодца желаний, после чего исчезает ее свекровь. Зангар делает то же самое, как исчезает его супруга. Молодой человек радостно убегает.

Смешное видео Гульзира Айдарбекова опубликовала, чтобы поднять настроение своим подписчикам. Продюсер объяснила, почему всегда отдыхает вместе с детьми.

"Недавно я рассказывала, как Аян и Айгерим (средний сын и невестка Айдарбековой - прим. ред.) захотели устроить мне отпуск и предложили отправиться с ними в путешествие.

Кто-то написал, что я заслуженно пожинаю плоды своего труда, а кто-то отметил, что не нужно мешать молодым", - написала она.

Мама Кайрата Нуртаса также рассказала, что ее младший сын Зангар и его жена Жибек должны были переехать в Нур-Султан. Но молодые пожелали остаться с родителями в Алматы.

"Порой они предлагают мне съездить куда-нибудь, отмечая, что это прекрасное место. Но я говорю, что поеду туда позже, отдохните сами, тогда и они остаются, заявив, что поедут только вместе со мной. Как думаете, свекровь - это проблема всех келин?" - отметила она.

Подписчики прокомментировали ее публикацию.

"Они, конечно, хотят вместе отдохнуть, но не желают вас обидеть. Мне кажется, что молодым лучше отдыхать вдвоем", "И сын, и невестка - это ваши дети. Люди пусть говорят, что хотят", "А я считаю, что вы растили своих детей, почему же теперь должны чувствовать себя лишней?" - оставили они свои отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979112-ne-nuzhno-meshat-molodym-gulzira-aydarbekova-otvetila-pochemu-otdyhaet-s-detmi/