"Ох, сколько сердец она разобьет!": Данияр Хизметов показал "модную" фотосессию с дочерью

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Данияр Хизметов выложил видео с фотосессии своей новорожденной дочери. На кадрах малышка выступила в роли маленькой модницы, занимающейся косметическими процедурами, передает NUR.KZ.

Милое видео супруг Жании Джуринской опубликовал в своем Instagram.

"20 дней это видео было в черновиках, надо было дождаться 40 дней, но думаю, уже можно. Моя любовь", - написал счастливый отец.

Для фотосессии маленькую Софию нарядили в розовый комплект из халатика и полотенца-тюрбана. На глазах у нее огуречные колечки, на ногах пушистые тапочки, а рядом косметика.

"Какая она шладкая", "Даже полностью не видя, кажется, похожа на Данияра", "Маленькая Джуринская", "Милота этого видео зашкаливает", "Софийка - розовая зефирка", "Раз 10 пересмотрела", "Ох, сколько сердец она разобьет!", "Любовь с первого взгляда", "Вкуснятина", - растрогались подписчики Данияра.

Некоторые же подобные кадры не оценили.

"Не понимаю таких фотосессий. Издевательство над ребенком", "Не надо с ребенком так. Рано еще. Малышке здоровья", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979071-oh-skolko-serdets-ona-razobet-daniyar-hizmetov-pokazal-modnuyu-fotosessiyu-s-docheryu/