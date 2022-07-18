Айсауле Бакытбек во второй раз не смогла сдать экзамен для получения водительских прав (видео)

Айсауле Бакытбек. Кадр видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек призналась, что во второй раз не смогла сдать экзамен для получения водительского удостоверения, передает NUR.KZ.

Об этом Айсауле рассказала подписчикам в Instagram.

"А теперь вы никогда не угадаете, где я. АвтоЦОН. Попытка номер два сдать на права. Не хочу быть как Спанч Боб", - рассказала знаменитость.

Однако, как оказалось, и эта попытка оказалась неудачной. Об этом спустя пару десятков минут Айсауле рассказала сама.

"И я снова провалила", - сообщила расстроенная девушка.

Напомним, в мае сестра Айсауле - Айару Бакытбек - приехавшая на каникулы из США домой, высказалась о местных автомобилистах. Она также рассказала, как во время парковки поцарапала чужую машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979006-aysaule-bakytbek-vo-vtoroy-raz-ne-smogla-sdat-ekzamen-dlya-polucheniya-voditelskih-prav-video/