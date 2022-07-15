"С мужчиной должно быть комфортно": Бота Нурсеитова высказалась о браке с иностранцем

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса Бота Нурсеитова ответила на вопрос, согласна ли она выйти замуж за иностранца. Блогерша отметила, что для нее главное - чувствовать себя комфортно и безопасно с мужчиной, передает NUR.KZ.

Поклонники спросили в Instagram у Боты, согласилась ли бы она вступить в брак с иностранцем.

"Зависит от того, насколько он "иностранец". Самое главное - с мужчиной должно быть комфортно, хорошо, безопасно, стабильно", - заявила в ответ Нурсеитова.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Актриса также высказалась на тему того, хочет ли она вообще выйти замуж еще раз.

"Вы знаете, в этом мире нет ничего стабильного, как бы нам ни хотелось. Главное - уметь смотреть на те или иные вещи под разными углами. Быть замужем для меня не предел, который я хочу. Но я одна точно не буду", - убеждена Бота.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978610-s-muzhchinoy-dolzhno-byt-komfortno-bota-nurseitova-vyskazalas-o-brake-s-inostrantsem/