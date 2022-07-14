"Это казалось катастрофой": победительница "Голоса" рассказала о буллинге в школе

Александра Воробьева. Фото: instagram.com/aleksandravorobyeva

Победительница третьего сезона российского шоу "Голос" Александра Воробьева рассказала о том, что ей пришлось пережить в школьные годы. Певица призналась, что справиться с буллингом ей помогли родные, передает NUR.KZ.

Саша поделилась откровенным постом в Instagram. Она подвергалась травле со стороны сверстников из-за высокого роста.

"Дылда!" - так меня обзывали в школьные годы (нынче принято это называть буллингом). Было обидно? Не то слово! В столь юном и психологически особо чувственном возрасте это казалось катастрофой, которой не было конца.

Приют спокойствия и душевного равновесия, к моему счастью, я находила в словах поддержки родных, которые всячески пытались помочь, подбирая правильные аргументы против всего этого.

Как же важно, когда у тебя есть любимые люди рядом, которые всегда придут на помощь, особенно когда в каждом сердце живет настоящая любовь", - написала Саша (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали публикацию артистки, отметив, что она не только талантлива, но и очень красива. Некоторые поделились своими грустными историями.

"Невероятная! То, что высмеивается в детском возрасте, как правило, потом становится твоей фишкой!", "Прекрасная Саша", "Саша, вы красавица", "А я была тоже высокой и худющей, из-за чего стала стесняться и сутулиться", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978473-eto-kazalos-katastrofoy-pobeditelnitsa-golosa-rasskazala-o-bullinge-v-shkole/