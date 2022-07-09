Кирстен Данст и Джесси Племонс. Фото: instagram.com/kirstendunst

40-летняя американская актриса Кирстен Данст тайно вышла замуж за своего 34-летнего возлюбленного Джесси Племонса, который является отцом ее двоих детей. Об этом сообщает издание Page Six.

Актеры поженилась на роскошном ямайском курорте Очо-Риос в прошлые выходные. Церемония бракосочетания была тайной.

"Я только могу подтвердить, что они поженились. Никаких других подробностей не будет", - пояснил изданию представитель Кирстен Данст.

Примечательно, что молодые люди впервые познакомились на съемках сериала "Фарго" в 2015 году, где они сыграли супружескую пару. Однако встречаться начали только в 2016 году после расставания актрисы со своим бойфрендом Гарретом Хедлундом.

Напомним, ранее сообщалось, что другая голливудская актриса Линдси Лохан тоже тайно вышла замуж за финансиста из Кувейта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977718-kirsten-danst-tayno-vyshla-zamuzh/