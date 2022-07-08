Макпал Жунусова рассказала о необычном хобби 20-летней дочери (видео)

Макпал Жунусова с дочерью Мерей. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова рассказала о необычном хобби своей дочери Мерей. Накануне девушке исполнилось 20 лет, передает NUR.KZ.

Мерей Заманбеккызы отметила свой день рождения в кругу близких и друзей. Макпал Жунусова опубликовала в Instagram кадры праздничного застолья.

Поздравить Мерей пришли родственники. Среди многочисленных подарков, которые вручили виновнице торжества в этот вечер, были и сложные конструкторы.

Оказалось, что у юной девушки есть необычное увлечение, о котором рассказала ее мама. И даже похвасталась гостям результатом ее кропотливой работы.

Мы писали ранее, что Макпал Жунусова опубликовала кадры с дочерью после своего шокирующего признания. Артистка призналась, что Мерей не является ее биологической дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977509-makpal-zhunusova-rasskazala-o-neobychnom-hobbi-20-letney-docheri-video/