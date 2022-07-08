Асель Нурсеитова стала мамой в четвертый раз (фото)

Асель Нурсеитова. Фото: instagram.com/asselnurseitova

Блогерша Асель Нурсеитова стала мамой в четвертый раз. Одна из "казахстанских сестер Кардашьян" родила сына накануне, 7 июля, передает NUR.KZ.

В марте этого года блогерша и дизайнер Асем Нурсеитова родила четвертого ребенка.

А теперь и Асель повторила успех сестры. На свет появился ее четвертый малыш. Об этом многодетная мать рассказала в Instagram.

"Всем спасибо за поздравления! Сегодня родился наш сыночек. 7.07.22 г. (вес - 3800г граммов, рост - 55 сантиметров). Спасибо моему хирургу, уже в четвертый раз к нему на роды. Самый лучший врач! Моему гинекологу, которая наблюдала всю мою беременность. И всем акушеркам, и анастезиологу", - написала блогерша.

У Асель также имеются две дочери и сын. Младшая дочь родилась в мае прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977488-asel-nurseitova-stala-mamoy-v-chetvertyy-raz-foto/