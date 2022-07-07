Ольга Бузова ответила на слухи о романе с влиятельным политиком и грядущей свадьбе

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова высказалась по поводу слухов о романе с влиятельным политиком, которые появились в Сети. Телеведущая заявила, что была бы рада, если бы они были правдивы.

В интервью изданию Super Ольга прокомментировала сплетни о ее личной жизни.

"Ладно, уговорили, расскажу вам самым первым о своем новом романе, о своих отношениях и любви. Но вот как только они у меня появятся, так и сразу же расскажу", - заявила артистка.

Сейчас звезда находится на самом жарком континенте, где занята съемками шоу "Звезды в Африке".

"Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания. И помните: этим миром правит любовь", - резюмировала Бузова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977353-olga-buzova-otvetila-na-sluhi-o-romane-s-vliyatelnym-politikom-i-gryaduschey-svadbe/