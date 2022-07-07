"Лежу дома и лечусь": Индира Едильбаева пожаловалась на состояние здоровья

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она отметила, что ей нездоровится с начала лета, передает NUR.KZ.

Индира вышла на связь с подписчиками в Instagram.

"Я лежу дома и лечусь, поэтому максимум, на что я способна, это отвечать на вопросы", - заявила Индира (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Певица объяснила, что именно проблемы со здоровьем снизили ее активность в соцсети. Индира отметила, что ей необходимо серьезно взяться за лечение.

"У меня лето как-то болезненно началось. Хочу вылечиться, сдать анализы всевозможные, нужно серьезно взяться за здоровье, так не пойдет", - рассказала она.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Однако Индира все же решила порадовать своих подписчиков и сняла видео в стиле TikTok. Девушка пошутила над тем, что многие советуют ей поскорее выйти замуж. Отметим, что 31-летняя артистка уже говорила ранее, что пока не торопится под венец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977255-lezhu-doma-i-lechus-indira-edilbaeva-pozhalovalas-na-sostoyanie-zdorove/