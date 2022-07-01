"Моя мама каждый день молится за меня": Давлетяров о своих отношениях с матерью (видео)

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров записал видео, в котором рассказал о своих отношениях с матерью. Он также посоветовал задуматься всем, у кого не складываются отношения с родителями, передает NUR.KZ.

Пост с рассуждениями о теплых отношениях с родительницей медиаменеджер выложил в Instagram.

"Моя мама каждый день молится за меня и за мою семью. Это благословение дает мне внутреннюю силу, уверенность и защищенность. Если у вас не складываются отношения с родителями, подумайте о том, что это люди, которые дали вам жизнь, и рано или поздно они из вашей жизни уйдут.

Не теряйте время на обиды и разногласия! Научитесь благодарить Всевышнего и своих родителей за каждый свой прожитый день, за свою жизнь и за любовь!" - призвал Арман Илюбаевич.

Напомним, ранее он рассказал, как поборол гордыню ради возможности остаться в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976594-moya-mama-kazhdyy-den-molitsya-za-menya-davletyarov-o-svoih-otnosheniyah-s-materyu-video/