"Моя квартира более 100 кв.м": Мадлен высказалась о своем достатке и маммопластике

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева объяснила, почему отказывается от покупки частного дома. Она заявила, что ее квартира имеет площадь более 100 квадратных метров. Инстадива также ответила на вопрос о маммопластике, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Мадлен в Instagram, почему та не купит себе частный дом.

"Для чего? Я живу не в большой семье. Моя квартира более 100 квадратных метров, мне достаточно. Когда буду замужем, пусть муж этим занимается. А то совсем жирно будет", - высказалась блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Еще один поклонник поинтересовался, что помогло ей обрести уверенность в себя.

"Зарабатывание денег. Когда у тебя есть деньги, ты всегда чувствуешь себя увереннее, потому что ты независима", - ответила Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другая пользовательница соцсети попросила звезду соцсетей рассказать о маммопластике.

"Тщательно выбирайте хирургу, чтобы не было осложнений. Первые пару дней тяжело, а потом вообще супер", - рассказала инстадива.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976489-moya-kvartira-bolee-100-kvm-madlen-vyskazalas-o-svoem-dostatke-i-mammoplastike/