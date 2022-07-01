"Моя квартира более 100 кв.м": Мадлен высказалась о своем достатке и маммопластике
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Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева объяснила, почему отказывается от покупки частного дома. Она заявила, что ее квартира имеет площадь более 100 квадратных метров. Инстадива также ответила на вопрос о маммопластике, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков спросил Мадлен в Instagram, почему та не купит себе частный дом.
"Для чего? Я живу не в большой семье. Моя квартира более 100 квадратных метров, мне достаточно. Когда буду замужем, пусть муж этим занимается. А то совсем жирно будет", - высказалась блогерша.
Еще один поклонник поинтересовался, что помогло ей обрести уверенность в себя.
"Зарабатывание денег. Когда у тебя есть деньги, ты всегда чувствуешь себя увереннее, потому что ты независима", - ответила Мадина.
Другая пользовательница соцсети попросила звезду соцсетей рассказать о маммопластике.
"Тщательно выбирайте хирургу, чтобы не было осложнений. Первые пару дней тяжело, а потом вообще супер", - рассказала инстадива.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976489-moya-kvartira-bolee-100-kvm-madlen-vyskazalas-o-svoem-dostatke-i-mammoplastike/