"У меня волосы дыбом встают": Оксана Самойлова пожаловалась на сложности многодетности

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетности и разнице отношения к четырем детям. По словам знаменитости, старшая дочь часто обижается на нее из-за более высоких требований, передает NUR.KZ.

"Меня ужасает одна мысль, которая в последнее время постоянно крутится в моей голове. Почему, когда у тебя один ребенок, ты супермама, рвущая свою попу и попу ребенка на 24 кружка, секции и развивашки, а когда четверо, ты, лежа на диванчике, думаешь: "Пф, да и так выживут". Объясните мне, как это происходит?

Мне кажется, к моменту, когда Давидик пойдет в школу, учителя увидят меня единственный раз на 1 сентября, и я даже не оставлю свой номер телефона. Форму он пойдет покупать себе сам, кружки и секции - только если он будет ну очень меня просить", - посмеялась супруга Джигана.

Она также рассказала о своей реакции, когда третья дочь заявляет о своем нежелании ходить в сад.

"Знаете, что я говорю? "Ну, не ходи". Я как представлю, что троих надо стаскивать с воплями с кровати в 7 утра, у меня волосы дыбом встают. А чаты родительские школьные? Вы понимаете, что у меня сейчас их восемь! Это только двое в школу ходят. Плюс тренеры, допзанятия, репетиторы, это еще плюс шесть чатов. Они просто не замолкают.

Наконец-то каникулы у нас начались, а то у меня расписание детское на ватмане огромном дома висит, и малейшее изменение рождает глобальный хаос, просто катастрофу невиданных масштабов. Благо, дети имеют свойство расти и становиться самостоятельнее", - написала Самойлова.

Оксана призналась, что к старшей дочери у нее все равно другое отношение.

"При этом, кстати, с Ариелы я всегда требую больше, чем со всех остальных, это, видимо, по инерции. Она обижается всегда на это. Типа "почему мне пять репетиторов, а Лее - два, а Майя вообще на печи лежит целыми днями с Давидиком", - рассказала блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976409-u-menya-volosy-dybom-vstayut-oksana-samoylova-pozhalovalas-na-slozhnosti-mnogodetnosti/