"На одних бумажках далеко не уедешь": Мадлен порассуждала о роли денег в отношениях

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева порассуждала о важности денег в отношениях, а также рассказала, что для нее на самом деле важнее всего при выборе спутника, передает NUR.KZ.

В Instagram один из поклонников спросил Мадлен, смогла ли бы она встречаться с человеком, который зарабатывает меньше нее.

"Деньги в наше время - это не показатель. Да, учитывая мой образ жизни, зарабатывать нужно мужчине и немало, иначе он не потянет такой контент. Но, помимо денег, должно быть благородство и воспитание, на одних бумажках далеко не уедешь. Я сначала смотрю на отношение к себе, потом на все остальное", - ответила пользователю соцсети инстадива.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другой подписчик поинтересовался, готова ли блогерша к тому, что сын, который у нее появится в будущем, не будет жить вместе с ней, если его жена того не захочет.

"Ну вообще-то да! У сына должна быть своя жизнь, от того, что я его родила, он не должен быть прикован к моей ноге всю жизнь. Я бы сама не захотела жить с невесткой, ходить у двери подслушивать", - заявила в ответ Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976030-na-odnih-bumazhkah-daleko-ne-uedesh-madlen-porassuzhdala-o-roli-deneg-v-otnosheniyah/