"Машина превратилась во второй дом": Бородина похвасталась, что купила дочерям личный автобус

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина рассказала, что купила своим дочерям собственный автобус для поездок в школу. Она также рассказала, как выкраивает время для общения с детьми.

В своем интервью изданию "7 дней" Ксения рассказала, как организовывает время и пространство детей. По словам телеведущей, совместные завтраки в их семье невозможны.

"Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия. А потом Маруся еще до ночи делает уроки. У них бешеный график", - призналась Бородина.

Семья живет в загородном поселке, а отдавать детей в сельскую школу Ксения не захотела, поэтому девочек приходится возить.

"Это, конечно, тяжело. Но несмотря на такой плотный график детей и мой, мы успеваем проводить время вместе. Я стараюсь так выстроить свои съемочные дни, чтобы видеться с детьми, общаться с ними, интересоваться их делами. И еще выходные я никогда не занимаю. Давно прекратила гастролировать и вести мероприятия. Эти дни я посвящаю детям. И об этом знают все, кто со мной работает.

Есть гастролирующие родители, и дети вынуждены либо перемещаться вместе с ними, либо их воспитанием занимается кто-то другой. Напрашивается вопрос: а зачем рожали детей, если с ними не видитесь, их не воспитываете? Конечно, у меня есть помощники — няня и моя мама, но мне все равно приятно заниматься воспитанием девочек самой", - рассказала теледива.

Она похвасталась, что часто ходит с девочками в театры и музеи, много гуляя с ними. По словам Ксении, младшей Теоне требуется много маминого внимания. А старшая Маруся, как и большинство подростков, увлечена друзьями и своими хобби.

"Маруся очень покладистая, но гормоны берут свое, и с этим ничего не поделаешь. Косметикой она давно интересуется. Я не запрещаю, но только в рамках дома и выходного дня. Мне не нравится, когда 13-летние дочки пуб­личных людей выглядят 25-летними девушками на выданье. Каждый раз поражаюсь, зачем они стремятся ­казаться взрослее с помощью косметики и одеж­ды? Это же такая прекрасная пора! Нужно ценить то, что есть, и не спешить раньше времени погрузиться во взрослую жизнь с ее ­проблемами", - порассуждала Бородина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974297-mashina-prevratilas-vo-vtoroy-dom-borodina-pohvastalas-chto-kupila-docheryam-lichnyy-avtobus/