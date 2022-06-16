"Мне начинают приписывать романы с ними": Нучи о своих друзьях-мужчинах и фантазиях подписчиц

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Нурлан Алимходжаев пожаловался, что подписчицы приписывают ему романы с его друзьями-мужчинами. Он также рассказал, что начал свой путь к "обретению идеальной челюсти" путем челюстно-лицевой операции, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нучи пояснил, что встретился с другом детства, а затем пожаловался, что, когда он рассказывает о своих друзьях, ему начинают приписывать романы с ними.

"Всегда так, когда я показываю своих друзей мужчин, вы меня с ними жените и кладете в постель. Фантазерки!" - возмутился блогер.

Он также объявил своим поклонникам, что решил сделать себе идеальную челюсть.

"Сегодня начинается долгий путь к обретению идеальной челюсти. Вы думали, я передумал? Нет, как раз окончательно настроил себя и на брекеты, и на операцию. Но, как оказалось, это не полный список квеста. Сегодня буду делиться с вами. Покажу, сколько кругов надо пройти перед челюстно-лицевой операцией", - пояснил Нурлан Алимходжаев.

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Напомним, ранее Нучи ответил хейтерам на обвинения в женственности. Блогер также объяснил свой отказ от провокационных снимков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974295-mne-nachinayut-pripisyvat-romany-s-nimi-nuchi-o-svoih-druzyah-muzhchinah-i-fantaziyah-podpischits/