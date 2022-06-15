Перенесшая операцию Айым Сейтметова выложила милые кадры с родителями

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова опубликовала несколько трогательных кадров с родителями, вызвавших умиление у ее подписчиков. Поклонники сравнили отца и мать Айым с Кыз-Жибек и Толегеном, передает NUR.KZ.

Семейные кадры появились в Instagram актрисы. Айым собрала фотографии Данагуль Темирсултановой, Азата Сейтметова и себя самой.

Как оказалось, многие из ее подписчиков знакомы с творчеством звездных супругов с ранних лет. Они выразили восхищение родителями Айым.

"С детства знаю их классно играют, актеры", "Обожаю ваших родителей и вас саму", "Ого, Кыз Жибек и Толеген. Надо же. Вот почему вы такая талантливая и необыкновенная", "У красивых и талантливых родителей красивая и талантливая доченька", "Очень красивые родители, долгой и счастливой жизни вам и родителям", "Даже не знала, что они ваши родители, очень нравится фильм с вашей мамой "Келинка тоже человек", "Самые классные, талантливые, народные актеры", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что актриса Айым Сейтметова перенесла операцию на носу. Работа хирургов продолжалась почти шесть часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974160-perenesshaya-operatsiyu-ayym-seytmetova-vylozhila-milye-kadry-s-roditelyami/