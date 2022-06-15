"Счастлив жить на две семьи": Байзакова раскрыла, как сын относится к ее новому бойфренду

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала подписчикам, как ее маленький сын Алан относится к ее новому бойфренду. По словам актрисы, мальчик счастлив "жить на две семьи", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Айжан в Instagram поинтересовался, как Алан отнесся к тому, что у нее новый парень.

"У Алана есть отец, которого он любит и называет папой. Мы остались друзьями и имеем уважение друг ко другу. Поэтому у меня не было цели, чтобы к новому парню он относился как к "папе". И как-то по накатанной у них сложились хорошие отношения. Алан в принципе общительный, и у него нет такого, чтобы он кого-то не принимал. Он понимает прекрасно, что происходит, думаю, мы об этом поговорим позже. Он счастлив жить на две семьи", - заявила Байзакова.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Кроме того, актриса высказалась о своем отношении к мужчинам, у которых есть за плечами брак и дети.

"Если разведен, но помогает своему ребенку от бывшей жены, платит алименты и они разошлись красиво, а не потому что бил ее, и если вы его любите, то, конечно, можно. А если вы заметите, что как-то увиливает от своего бывшего ребенка, то берегитесь, повторит то же и с вами. А так можете аккуратно в дружеской беседе узнать у него причину развода. Не вижу в этом ничего плохого. Развод не порок какой-то", - озвучила свою позицию Айжан.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974113-schastliv-zhit-na-dve-semi-bayzakova-raskryla-kak-syn-otnositsya-k-ee-novomu-boyfrendu/