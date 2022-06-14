Супермамасита показала танцы с мужем на Мальдивах и атаку на нее стаи рыб (видео)

Супермамасита с мужем. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Алия Байтугаева продолжает делиться кадрами своего незабываемого отдыха на Мальдивах. Блогерша показала свои танцы с мужем в стиле TikTok и то, как она объектом атаки для стаи рыб, передает NUR.KZ.

Видеороликами, записанными во время отдыха, Супермамасита поделилась в своем аккаунте Instagram.

"Стая рыб меня атаковала. Какая красота! А вы бы вошли осознанно в стаю рыб и акул?" - обратилась Алия к подписчикам.

На кадрах видно, как множество маленьких рыб кружатся и плавают вокруг нее, выпрыгивая из воды.

Поклонники пришли в восторг от деталей ее отпуска и признались, что тоже хотели бы испытать подобное.

"Странная акула. Не ест людей", "Супер, я б тоже хотела так с ними побыть", "Классно. Шпротики маленькие", "Бесстрашная женщина", "Рыбы в шоке от Мамаситы", "Это такое классное зрелище, на этих мелких рыбешек охотятся обычно каранксы (если не ошибаюсь), на Мальдивах их много, для человека не опасны, там и рифовые мелкие акулы не опасны, с ними плавать одно удовольствие", - прокомментировали пользователи соцсети.

Супермамасита также показала, как они с мужем танцуют танец в стиле TikTok.

"Нетанцоры выходят в студию под бурные овации. Весь прикол в конце: по сценарию муж мне должен был дать пятеру и забыл, а я ему пятеру дала, но только по башке", - посмеялась блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973959-supermamasita-pokazala-tantsy-s-muzhem-na-maldivah-i-ataku-na-nee-stai-ryb-video/