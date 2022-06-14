"Сын такой великой легенды": Али Окапов показал новый архивный кадр с матерью и отцом (фото)

Али Окапов с родителями. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов показал поклонникам архивный кадр, на котором он изображен со своими родителями. Музыкант признался, что с годами ностальгия и тоска лишь крепнут, передает NUR.KZ.

Трогательный семейный снимок появился в Instagram Али.

"Если смотреть на некоторые фото даже тысячу раз, эффект, который они производят, повторяются. Ностальгия и тоска с годами крепнут. Раньше нам приходилось распечатывать фотографии в фотосалоне и хранить их в фотоальбомах. Теперь эта привычка, к сожалению, забыта. Гармоничная семья", - написал Окапов.

Подписчики артиста прокомментировали фотографию Али с Розой Рымбаевой и Таскыном Окаповым.

"Пусть душа нашего брата Таскына, который внес огромный вклад в казахское музыкальное искусство, будет на небесах", "Али, твой отец только гордится тобой. Пусть потомки продолжают идти по пути отца. Его душа точно на небесах", "Берегите себя, пусть ваша мама увидит веселье, которое ваш отец не мог видеть", "Али, ты сын такой великой легенды. Пусть твой отец покоится с миром, Роза Куанышевна отлично воспитала двух детей", - высказались фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973938-syn-takoy-velikoy-legendy-ali-okapov-pokazal-novyy-arhivnyy-kadr-s-materyu-i-ottsom-foto/