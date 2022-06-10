"Я была в отношениях, где меня пытались вечно переделать": Наzима рассказала о прошлом

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима опубликовала видео со съемки, на которой предстала в очень женственном и сексуальном виде. Артистка также рассказала о своих отношениях, в которых ее "вечно пытались переделать" и нарушали ее границы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она позирует в сверкающем серебристом платье с открытом спиной, декольте и разрезами, открывающими ее бедра.

"Эта съемка была сделана в прошлом году, но по тем или иным причинам я не выложила это видео. Смотрю на эту девочку и думаю, как же глазки горят, свободная.

Я была в отношениях, где меня пытались вечно переделать и переходили мои внутренние границы. Проанализировав свои чувства и эмоции, я поняла, что никто не должен ломать тебя: ни родители, ни друзья, ни любимый человек. Ведь если они тебя по-настоящему любят, они не будут тебя пытаться изменить, а просто примут тебя такой, какая ты есть. Слушай свое сердце и, если прослеживается внутренняя тревога, то лучше просто уходи", - написала Наzима.

Поклонников и поклонник артистки очень впечатлил ее образ.

"Боже, какая вы красивая в этом видео, не описать словами. Назима вы очень красивая, женственная, нежная и настоящая", "Обожаю эту съемку, какая же вы чувственная тут!", "Это было заметно, что вас пытались переделать, вы закрылись, потухли. Действительно, если вас любят примут любую. Назима, вы очень-очень горячая. Искренне желаю вам женского счастья!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973444-ya-byla-v-otnosheniyah-gde-menya-pytalis-vechno-peredelat-nazima-rasskazala-o-proshlom/