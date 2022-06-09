"Стремиться к свету помогают мечты": Акбота Сейтмагамбет растрогала подписчиков в соцсети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о том, как важно иметь мечту. Она написала философский пост в Instagram, который растрогал ее фанатов, передает NUR.KZ.

"В те моменты, когда остаешься один во тьме, стремиться к свету тебе помогают только мечты. Благодарю за то, что я могу еще безгранично мечтать.

Даже если изменятся семь континентов, не переставай мечтать, не теряя своей чистоты. Я в тебя верю", - написала она в Instagram, опубликовав новое фото с двумя молодыми людьми.

Подписчики озвучили свое мнение, прокомментировав новый пост артистки.

"У тебя есть все, чтобы добиться своих мечтаний - и работоспособность, и силы, и энергия. Это только начало восхождения на вершину, достигай своих мечтаний", "Красавица, смелая девушка", "Красавица Казахстана", "Вы такая красивая, сколько лет уже прошло, а вы все также цветете. Я в вас влюблен уже как минимум 10 лет", - гласят комментарии.

Накануне артистка опубликовала видео, на котором запечатлена танцующей. Подписчики отметили, что любимица зарядила их позитивным настроением. Они пожелали молодой актрисе и телеведущей счастья в личной жизни.

Ранее Акбота Сейтмагамбет высказалась о браке с мужчиной младше себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973329-stremitsya-k-svetu-pomogayut-mechty-akbota-seytmagambet-rastrogala-podpischikov-v-sotsseti/