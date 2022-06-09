"Свадьба будет скоро, не волнуйтесь": Волочкова похвасталась своей любвеобильностью

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова высказалась о своей любвеобильности и призналась, что "все запутались" в ее возлюбленных. Она также рассказала о своем недавнем курортном романе и пообещала, что скоро у нее будет свадьба, передает NUR.KZ.

Свою бурную личную жизнь Анастасия обсудили в шоу "НеДудь" на "Новом радио".

"Все запутались в моих возлюбленных. Я могу себе позволить выстраивать романтические отношения с теми мужчинами, которые мне интересны. Я любвеобильный человек. От меня сексом прет на большие расстояния, и я этого не скрываю. Я знаю, что я дам фору своей формой молодым девочкам 20-летним, бездушным, бесформенным, с накаченными губами, грудью, попами и так далее", - уверена она.

Со своим нынешним ухажером, арендовавшим для нее остров, Волочкова познакомилась благодаря друзьям. Балерина уточнила, что 39-летний мужчина не говорит по-русски.

"Он занимается своим бизнесом. У него в автопарке 22 элитных автомобиля. Он снял также для меня огромную яхту. Мне с этим человеком было потрясающе", - похвасталась артистка.

Анастасия заявила, что не любит отдыхать одна, так как ей "нужно засыпать и просыпаться с человеком, который ей нравится". Отношения с тем ухажером она назвала курортным романом.

"Свадьба будет скоро, не волнуйтесь. Готовьте платья мне. На прошлой свадьбе было пять, теперь нужно семь. Если я выберу человека, за которого захочу выйти замуж, я обязательно выйду замуж за этого человека. Но дело в том, чтобы человек стал моим плечом, это знаешь, какой должен быть мужчина? В котором две или три Волочковых по духу", - заявила балерина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973322-svadba-budet-skoro-ne-volnuytes-volochkova-pohvastalas-svoey-lyubveobilnostyu/