Лидо объяснила, почему не рассказывает о своей жизни в США

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Певица Лидия Досалина объяснила, почему не рассказывает о своей жизни в США. Она также ответила на вопрос о секрете своей красивой фигуры, передает NUR.KZ.

В феврале стало известно, что певица Лидо вернулась с детьми в США с намерением пробыть там до лета.

Один из ее подписчиков в Instagram спросил артистку, почему она не ведет блог о своей жизни в США.

"Потому что я не блогер, который рассказывает об Америке. Я делюсь, конечно, какими-то интересными моментами под хештегом "Мои записки из Америки". Но полностью превращать свой блог о жизни в Америке не хочу. Я люблю моду", - объяснила Лидия Досалина.

Story Лидо. Скрин: instagram.com/lido_kz

Другой поклонник попросил мать четырех детей раскрыть главный секрет ее великолепной фигуры.

"Секрета нет. Думаю, это хорошая генетика. Честно, я сейчас совсем не тренируюсь и питание не контролирую", - ответила Лидо.

Story Лидо. Скрин: instagram.com/lido_kz

Напомним, мы также писали, что в декабре прошлого года Лидо внезапно объявила о расставании с мужем, с которым у нее четверо детей. Артистка отметила, что это взвешенное и обдуманное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972920-lido-obyasnila-pochemu-ne-rasskazyvaet-o-svoey-zhizni-v-ssha/