"Такие вещи не снимают на публику": видео целующейся с мужем Асель Аскар возмутило Сеть

Асель Аскар и Айбек Жумабеков. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар опубликовала романтичное видео, на котором проводит время с отцом своего второго ребенка Айбеком Жумабековым. Однако милые кадры возмутили некоторых подписчиков. Поклонники заявили, что подобные моменты не предназначены для широкой публики, передает NUR.KZ.

В мае прошлого года стало известно о расставании Асель Аскар и Айбека Жумабекова. А в июне актриса объявила о своей беременности. Позже актриса рассказала, как мужчина отреагировал на ее беременность. Кроме того, звезда внезапно заявила, что к ее разводу причастны родственники мужа.

Но спустя несколько месяцев Асель объявила о воссоединении с отцом ребенка. А в январе этого года у пары родился сын, которого назвали Айбарсом.

Сейчас пара наслаждается семейным счастьем. В своем Instagram актриса выложила видео, на котором продемонстрировала нежные чувства между собой и Айбеком. На кадрах пара едет в автомобиле, держится за руки, обнимается и целуется по дороге.

"Ты мне снился, только ты один, я смотрела в твои глаза", - написала Асель.

"Так мило, приятно смотреть", "Неужели нужно было пройти: все ошибки, страданья, надежды, чтобы сердце любовь заслужило, чтобы все не казалось, а было. Вспомнила слова из старой песни. Любите друг друга. Любовь прекрасна", "Созданы друг для друга", "Какие вы классные, счастья вам", - восхитились фанаты.

Однако другие заявили, что такие вещи не стоит выставлять напоказ.

"Даа, такие вещи не снимают на публику", "Зачем показывать свою любовь, счастье любит тишину", - возмутились подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972912-takie-veschi-ne-snimayut-na-publiku-video-tseluyuscheysya-s-muzhem-asel-askar-vozmutilo-set/