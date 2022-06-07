"Ты почему такая красивая?": актриса из Актау обворожила фанатов снимком с пышным бюстом

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова опубликовала фотографию, на которой она позирует в сексуальном корсете, продемонстрировавшем ее женственную фигуру. Поклонники принялись наперебой хвалить ее внешность, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Рудова выложила кадры, на которых она позирует в тесном корсете с узорами из цветов, который подчеркнул ее пышную грудь.

Поклонники Натальи не удержались от восторженных комплиментов.

"Наталья, вы какая то неземная! Просто огонь", "Натали, ты, как всегда, прекрасна", "Хорошие подружки", "Кто-кто, но, Наташ, вы реально красивы без разных вмешательств", "Наташа, ты почему такая красивая? Всегда", "Любимая актриса, самая красивая!" - прокомментировали подписчики.

Рудова также решила приоткрыть завесу над подробностями своей жизни и детства. Так, она призналась, что редко помогает людям материально, а если и делает это, то преимущественно для пожилых.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Знаменитость также дала понять, что в ее жизни был финансово сложный период, когда даже покупка консервов казалась роскошью.

"Ела шпроты и тушенку в детстве, потом не было денег особо на такие излишества. Потом я перестала есть красное мясо", - призналась актриса.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

По словам Рудовой, она избежала мук невзаимной любви - у звезды ни разу не было случая, когда ей нравился мужчина, который был равнодушен к ней.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Вопрос одной из подписчиц возмутил Наталью до глубины души. Пользовательница соцсети спросила, по какой причине Ольга Бузова не отметила ее в Instagram после своего выступления на сольном концерте - неужели знаменитости поссорились.

"Иногда просто офигеваю от глупости. Не выставил еду - не поел. Не выставил парня - одиночка. Не отметили - поругались. Не выставляете встречи с подружками - не дружите", - ответила с сарказмом Рудова.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса также призналась, что всегда дает второй шанс людям, обидевшим ее, но часто это не заканчивается ничем хорошим.

"Но я всех прощаю и отпускаю. Обиды еще никому не помогали", - заявила она.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

В завершение общения с фанатами Наталья показала редкий кадр со съемок сериала "Татьянин день".

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972893-ty-pochemu-takaya-krasivaya-aktrisa-iz-aktau-obvorozhila-fanatov-snimkom-s-pyshnym-byustom/