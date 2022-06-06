"Сейчас я счастлива": Молдир Ауелбекова рассказала, с кем отправилась в Стамбул
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Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова рассказала, как отдыхает в Стамбуле. Она заинтриговала своих фанатов, сообщив, что поехала на отдых не одна, но после все же поведала, кто составил ей компанию в поездке, передает NUR.KZ.
Молдир Ауелбекова поделилась впечатлениями о своей поездке в Турцию. Она отметила, что в этот раз предпочла активный отдых с различными экскурсиями по Стамбулу.
"Раньше всегда отдыхала на берегу моря. В этот раз все по-другому. Впервые в своей жизни приехала на активный отдых. Такое чувство, что я на гастролях", - написала она в сторис Instagram, щедро делясь колоритными фотографиями.
Фанаты поинтересовались, кто же поехал вместе с Молдир, отметив, что артистка заинтриговала их.
"Задаете такие прямые вопросы. Я с близкими мне по духу людьми", - ответила Молдир.
Молдир недавно развелась со вторым мужем и теперь ее фанатов интересует, долго ли актриса собирается быть одна. Входит ли в ее планы замужество, спросили подписчики.
"Конечно, весна в сердце каждого. Сейчас я счастлива", - заявила она.
Позже Молдир все же рассказала, что поехала в групповой тур по Стамбулу. Ее спутниками оказались туристы из разных точек Казахстана, веселой компанией за два дня они посетили много разных достопримечательностей Стамбула, а также побывали у бюста Абая Кунанбаева, который установлен в районе Зейтинбурну.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972748-seychas-ya-schastliva-moldir-auelbekova-rasskazala-s-kem-otpravilas-v-stambul/