Беременная Джуринская ответила на упреки подписчиков из-за планов нанять няню

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Беременная Жания Джуринская рассказала о планах нанять няню после рождения ребенка и в итоге получила упреки от подписчиков, которые возмутили ее, передает NUR.KZ.

Тема началась с того, что в своем Instagram Жания рассказала, почему не хочет водить машину.

"Мне жалко тратить свое драгоценное время на руль, на дорогу. Потому что за это время я в телефоне могу сделать кучу работ, кучу проектов перепроверить, кучу всего я могу сделать, переговорить, обсудить и это основная причина, почему я все делаю онлайн. Я не езжу за фруктами, овощами, потому что это опять-таки это время мое. Это время мое, я могу провести его с пользой, за это время я могу заработать деньги или узнать знания какие-то, мне необходимые", - пояснила Джуринская.

Она также упомянула, что намерена нанять няню.

"Я готова работать в три раза больше, но нанять домработницу, водителя, няню и высвободить свое время. Мне жалко на такие простые вещи свое время, лучше я это время потрачу на знания и работу. Но конечно, каждому свое", - заявила актриса.

В ответ Жания получила упрекающий комментарий от подписчицы.

"Время, потраченное на своего ребенка, бесценно, никакая няня не заменит маму. Ни за какие деньги не купишь то тепло и счастье, которое дарит тебе твой малыш. Дети быстро растут и когда-нибудь вы поймете, что упустили эту возможность", - написала пользовательница соцсети.

Будущую мать возмутили ее слова.

"То есть вы представляете это так: я такая родила, няне отдала и пропала? Вот нет меня, да? То есть сутками я без вести, даже годами. И няня осталась с моим ребенком дома, живет, воспитывает моего ребенка, а матери нет, как и не было, да? Ну что за ерунду вы мне пишете? Просто я хочу делегировать.

Вместо того, чтобы стирать, гладить, я хочу как раз проводить это время с ребенком, а няня за это время постирает, погладит. Если я, к примеру, по телефону разговариваю, работаю рядом со своей дочей, няня присмотрит. То есть это помощница", - объяснила актриса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972344-beremennaya-dzhurinskaya-otvetila-na-upreki-podpischikov-iz-za-planov-nanyat-nyanyu/