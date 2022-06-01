"Любимый": Анна Заворотнюк впервые выложила фото с бойфрендом

Анна Заворотнюк с возлюбленным. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк - рьяная защитница границ личной жизни, которая всегда тщательно оберегала свои отношения от любопытных подписчиков. Однако теперь дочь актрисы все же решила дать понять, что ее сердце занято, и выложила фото с бойфрендом, передает NUR.KZ.

Интригующий кадр появился на странице Заворотнюк-младшей в Instagram. На снимке Анну держит в объятьях некий мужчина, лица которого не видно - блогерша позволила фанатам увидеть лишь руки избранника, держащие ее над землей. Фото было сделано в поле.

"Тот, кто всегда остается за кадром. Любимый. А какое у вас мнение на этот счет, нужно ли делиться своей личной жизнью в соцсетях? Или счастье любит тишину?" - обратилась она к подписчикам.

Пользователи соцсети тут же принялись пытаться определить, кто же изображен на фото.

"Вроде брюнет", "Ой, кто там? Анечка, покажите нам", - прокомментировали фанаты.

Поклонники также осыпали пару комплиментами и пожеланиями счастья.

"Не то чтобы нужно, но можно, если человек хочет этим делиться. Какие вы милые", "Милашки", "Мои хорошие", "Чудесно", "Такие милашки, через камеру чувствуешь, что обнимает тепло", "Огромного вам счастья. Вы очень милые!", "Очень атмосферное фото", "Фото совершенно очаровательное и душевное!", "Самые лучшие", - высказались подписчики Анны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971907-lyubimyy-anna-zavorotnyuk-vpervye-vylozhila-foto-s-boyfrendom/