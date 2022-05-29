Папарацци впервые засняли Наоми Кэмпбелл с малолетней дочерью

Наоми Кэмпбелл. Фото: vk.com/superrunews

Неделю назад, 22 мая, всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл отметила свое 52-летие. Папарацци засняли звезду с годовалой дочерью на руках. Отмечается, что это первое когда-либо сделанное фото девочки.

Как пишет британское издание OK!, Кэмпбелл засняли у пятизвездочного отеля Дю Кап-Эден-Рок в коммуне Антиб на юго-востоке Франции.

Наоми была одета в свободное голубое платье с узорами, а также в черно-белые кроссовки.

Модель пыталась прикрывать лицо ребенка платком, однако в итоге фотографы все же смогли сделать кадр с малышкой.

В одном из недавних интервью Кэмпбелл рассказывала о своей дочери.

"Она не приемная, она — мой ребенок. Людей, которые знали о ней, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Она самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Она — лучшее, что я когда-либо создавала", — рассказала Наоми.

Напомним, год назад британская супермодель объявила на своей странице в Instagram о том, впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970812-paparatstsi-vpervye-zasnyali-naomi-kempbell-s-maloletney-docheryu/