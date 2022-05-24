"Чем я вам так мешаю?": Волочкова ответила на слухи о ее "депортации" из Турции

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о ее "депортации" из Турции, где она провела неделю в компании подруги и нового бойфренда. Артистка заявила, что ее радушно встретили и проводили, а все, что написали в прессе - полный бред, передает NUR.KZ.

Волочкова прекрасно провела время на частном острове в Турции, который артистке, как рассказывала она ранее, арендовал любящий мужчина. Однако дома балерину ждал неприятный сюрприз.

"Мои золотые, я уже в Москве. Вернулась из Турции, где провела неделю. Я прилетела сегодня ночью. Слава Богу, без приключений. Как мне казалось. Не успела приехать днем в любимый салон, а тут шквал звонков журналистов с просьбой прокомментировать информацию, якобы меня депортировали из Турции.

Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили", - написала Волочкова в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Балерина заявила, что информация о ее "депортации" - это бред.

"Послушайте. Из любой страны меня можно депортировать, так же как уволить из Большого театра. Но депортировать меня из сердец любящих меня людей России, которым я предана, невозможно. А я в моем шпагате и на двух стульях умею усидеть. А вы так можете? Как нелепо сочинять бред", - отметила она, заявив, что предана своей стране.

Подписчики поддержали ее, отметив, что все это дело рук завистников и злопыхателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970704-chem-ya-vam-tak-meshayu-volochkova-otvetila-na-sluhi-o-ee-deportatsii-iz-turtsii/