"Хочу на Мальдивы": Айжан Байзакова пожаловалась на выгорание и желание сбежать

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова, еще недавно блиставшая в образе невесты, пожаловалась на сильное выгорание. Актриса призналась, что ей хочется на Мальдивы, передает NUR.KZ.

Еще пару дней назад инстадива примерила на себя свадебное платье, чем покорила поклонников. Во время показа свадебных нарядов Байзакова выглядела счастливой и довольной жизнью.

А теперь знаменитость призналась, что испытывает сильнейший упадок сил.

"Не думала, что я это скажу в жизни, но я хочу на Мальдивы. У меня жесткое выгорание, хочу убежать", - рассказала она.

Айжан пожаловалась, что из-за недосыпа у нее под глазами появились "синяки". Актриса также поделилась своими чувствами с подписчиками.

"Иногда тебя шатает из стороны в сторону и опускаются руки. А потом ты вспоминаешь, ради кого ты все это делаешь. И тебе нельзя подвести тех, кто верит в тебя: твою команду, твоих детей, друзей, сестер, братьев. И ты приходишь в себя", - написала Байзакова.

Напомним, ранее Айжан Байзакова раскаялась в том, какой образ жизни вела ранее, и заявила, что это не ее уровень - "бегать по барам" и "плясать на сцене в стельку пьяной". Инстазвезда также поделилась с фанатами, как новый бойфренд влияет на нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970694-hochu-na-maldivy-ayzhan-bayzakova-pozhalovalas-na-vygoranie-i-zhelanie-sbezhat/