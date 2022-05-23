"И папа счастлив, и ребенок": видео Кайрата Нуртаса с сыном умилило Сеть

Кайрат Нуртас с сыном Ханом. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас показал видео с младшим сыном Ханом. Кадры умилили его поклонников, они отметили, что рады видеть своего любимого артиста таким счастливым, передает NUR.KZ.

На видео Кайрат и его сын беззаботно играют, перекидываясь подушкой. После отец обнимает и кружит сына, оба они весело смеются.

Умиленные подписчики оставили свои многочисленные комментарии. Они пожелали счастья семье Кайрата, отметив, что рады видеть его таким веселым. Отметим, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой подрастают четверо детей - две дочери и два сына.

"Будьте счастливы", "Ребенок так рад", "И папа счастлив, и ребенок", "Дети очень любят своего папу, счастья вашей большой семье", "Папино сердце", "Кайрат, пожалуйста, показывай побольше Жулдыз", "Папина копия", "Кайрат, детям нужен отец, нет семей без проблем", "Какой умница, подушку с пола поднял", "Нет ничего важнее семьи", "Увидев Кайрата счастливым, мы тоже так обрадовались", - отметили они.

Напомним, недавно Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой. Сама же Жулдыз заявила, что впереди ее ждет счастье. А отец артиста рассказал, что Кайрат и Жулдыз вместе, тем самым поставив точку в слухах об их разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970510-i-papa-schastliv-i-rebenok-video-kayrata-nurtasa-s-synom-umililo-set/