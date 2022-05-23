"Было всякое: любовь, предательства": Асель Аскар призналась в любви вернувшемуся мужу

Асель Аскар с Айбеком и сыном. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар опубликовала совместные фото с Айбеком Жумабековым и призналась в любви к нему. Она заявила, что между ними "было всякое", но они идут, взявшись за руки, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель поделилась несколькими романтическими кадрами с Айбеком.

"Взявшись за руки, мы идем с тобой по длинному пути под названием семья. Было всякое. И любовь, предательство, горе, слезы, радость, прощение, откровения, извинения, противостояние, взлеты, падение, безденежье, ожидание, иллюзии, обман, слабость, крики, ссоры. Но мы никогда не молчим!

Но тем не менее, мы продолжаем идти. Совершаем ошибки, спотыкаемся, встаем, отряхиваемся ползем, бежим. Но мы никогда не стоим! Я тебя люблю таким, какой ты есть", - заявила блогерша.

Подписчики пожелали семье всех благ.

"Желаю вашей семье только счастья", "В жизни все бывает, главное - все преодолеть и идти вместе рука об руку. Счастья и любви вам", "Молодцы, будьте счастливы. Всех благ желаю от души", "Молодец, это жизнь. Счастья вам", "Мои любимые", - написали поклонники Асель.

Напомним, Асель Аскар объявила о воссоединении с отцом ребенка осенью прошлого года. А до этого актриса рассказала о поступках Айбека после их расставания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970499-bylo-vsyakoe-lyubov-predatelstva-asel-askar-priznalas-v-lyubvi-vernuvshemusya-muzhu/