"Дело в менталитете": актриса из Казахстана о том, почему не выйдет за мужчину намного старше себя

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова объяснила, по какой причине не смогла бы выйти за мужчину, который намного старше нее самой. По ее словам, дело в менталитете таких мужчин, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram спросил актрису, когда-то жившую в казахстанском Актау, смогла ли она бы выйти замуж за мужчину на 20 лет старше нее самой.

"Нет. Все дело в менталитете наших мужчин, если мы о них. После 30 чаще всего они перестают верить в любовь и теряют весь романтизм, трепетное отношение к любви и женщине после 35. К 40 полностью становятся "донна Роза, я стар и не знаю слов люби". А меня это категорически не устраивает и не возбуждает. По крайней мере, я видела только таких. Наверняка не все так думают, но это крайне редко", - пожаловалась Рудова.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья, снимавшаяся также в этом году в проекте "Звезды в Африке", рассказала, как он изменил ее.

"Просто в какой-то момент жизни я стала очень жесткой и саркастичной. Конечно, это происходит не просто так. Жизнь заставила. Но проект как будто смысл этой. Так что спасибо", - заявила актриса.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Напомним, ранее актриса Наталья Рудова рассказала о том, как ей на протяжении всей своей жизни приходилось терпеть буллинг от окружающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970186-delo-v-mentalitete-aktrisa-iz-kazahstana-o-tom-pochemu-ne-vyydet-za-muzhchinu-namnogo-starshe-sebya/