Мать Байзаковой высказалась о ее поведении, татуировках и своих несбывшихся мечтах о ней

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

Мать Айжан Байзаковой высказалась о поступках своей дочери, ее татуировках и своих несбывшихся мечтах о ее профессии. Женщина также ответила на вопрос о том, кого любит больше: дочь или сына, передает NUR.KZ.

Первым делом Айжан спросила, кого родительница любит больше: ее или ее брата Алихана.

"Алана (трехлетний сын Айжан - прим. ред.)", - ответила сразу мать Байзаковой.

Актриса также спросила маму, какой ее поступок та считает самым безбашенным.

"Ой, по-моему, все твои поступки безбашенные. Та сама безбашенная", - высказалась женщина.

Как оказалось, раньше она мечтала, что, когда дочь вырастет, то станет ортодонтом. А еще выяснилось, что Айжан могла получить при рождении имена Кырмызы или Каусар.

"Когда я училась в первом классе, вышел фильм "Кыз-Жибек". И там Меруерт Утекешева играла, мне так она нравилась, что я дома репетировала эти сцены из фильма, когда была одна", - призналась также женщина, которая мечтала стать актрисой.

Позже ее мечту воплотила в жизнь сама Айжан.

"Я забрала у мамы эту мечту. И кстати, я снималась в одном сериале с Меруерт Утекешевой", - рассказала инстадива.

После этого Байзакова спросила, как мама относится к ее татуировкам.

"Нормально. Я уже привыкла. Как будто они у тебя с рождения. Тебе нравится, и мне они уже начали нравиться", - ответила ее родительница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969882-mat-bayzakovoy-vyskazalas-o-ee-povedenii-tatuirovkah-i-svoih-nesbyvshihsya-mechtah-o-ney/