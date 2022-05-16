Разведенная Бота Нурсеитова высказалась о повторном замужестве и удочерении девочки

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская модель и блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопрос, хочет ли она снова выйти замуж. Она также заявила, что ее потенциальный будущий муж будет самым счастливым человеком на свете, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Боты в Instagram поинтересовался, хочет ли она выйти замуж еще раз.

"Меня часто об этом спрашивают и еще говорят: "Ну ничего, ты тоже выйдешь!". Блин, а кто сказал, что я хочу? Мне нравится мое положение! Кому-то нравится быть замужем кому-то нет. Я не хочу гадать, что меня ждет в будущем. Поэтому наслаждаюсь каждым днем", - заявила в ответ блогерша.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

При этом она призналась, что готова родить еще детей от любимого человека. А если такого не найдется, то хотела бы удочерить девочку при наличии финансовых возможностей.

"Я очень люблю детей и дети любят меня. Только если выйду замуж за любимого человека. А если такого не будет, то в будущем удочерила бы девочку. Но при том, что я буду очень хорошо материально обеспечена", - отметила модель.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Один из поклонников заявил, что Бота с радостью ответит согласием на предложение руки и сердца, когда встретит того самого человека.

"Это будет самый счастливый мужчина на свете", - уверенно высказалась звезда соцсети.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Напомним, не так давно сестра Боты Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969403-razvedennaya-bota-nurseitova-vyskazalas-o-povtornom-zamuzhestve-i-udocherenii-devochki/