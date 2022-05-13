"Единственная беременная на свете": Макпал Исабекова ответила на критику хейтеров

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекову раскритиковали за частое упоминание своей беременности и изменениях в жизни, связанных с этим. В ответ певица молчать не стала и заявила, что все матери - героини, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка часто рассказывает о том, что сейчас чувствует или что ее беспокоит в связи с "интересным" положением. При этом она попросила у поклонников дать совет, как сейчас строить свой контент, так как говорить только о беременности не хочется, а карьера ее пока стоит на "паузе".

Как оказалось, один из подписчиков заявил Макпал, что она не "единственная беременная на свете".

"Такое ощущение, что вы единственная беременная на всем белом свете. Вы мне нравитесь, но зачем делать подвиг из материнства? Какие-то глупости вещаете", - высказался пользователь соцсети.

Певица решила ответить на это сообщение публично.

"Вот такие сообщения имеют место быть просто, и я думаю, может, я и вправду слишком много о беременности говорю. Хотя вроде нет. И потом, материнство - это, может, и не подвиг, хотя какого фига, это еще какой подвиг! Раньше я могла об этом только догадываться, а сейчас начала понимать. Хочу, чтобы все-все-все мамы знали, многодетные особенно, вы героини, самые смелые, самые сильные и самые любящие сердца!" - высказалась Исабекова.

Story Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

"Мой ребеночек еще у меня в животике, а я уже испытываю к нему такие чувства, о существовании которых я и не знала. Когда попала в больницу в прошлый раз, я впервые испытала такой страх, который мне не был известен до той поры, страх не за себя вовсе. Я знаю, что мое сердце отныне не только во мне бьется, оно в моем ребенке навсегда.

И говорить, что материнство - это нечто обыденное, может лишь женщина, которой еще просто не довелось испытать такие чувства", - заявила Макпал.

Story Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969086-edinstvennaya-beremennaya-na-svete-makpal-isabekova-otvetila-na-kritiku-heyterov/