Тимур Балымбетов признался, чем покорила его молодая жена

Тимур Балымбетов с семьей. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов рассказал, чем покорила его когда-то Лаура. Он также дал советы девушкам, как вести себя на первом свидании с парнем, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Балымбетова спросила у него в Instagram, как он посоветовал бы девушкам вести себя на первом свидании. В ответ Тимур рассказал, чем покорила его любимая супруга Лаура, которая младше его на девять лет.

"Советчик по отношениям из меня еще тот. Но могу сказать, что моя любимая завоевала меня своей искренностью, честностью и даже ранимостью уже на первом свидании. Хотя она тогда не думала, что это свидание, в отличие от меня. В общем, банально, но будьте собой. Если он это разглядит, супер. Если нет, то вам повезло, вы сразу избавитесь от человека, который не видит и не принимает вас. Это очень важно!" - прокомментировал интервьюер.

Он также отметил, что в длительном романе постоянно притворяться тем, кем не являешься на самом деле, сложно.

"Ведь в отношениях, когда мы уже все время вместе, маску носить очень тяжело, да и не нужно. Ваш мужчина должен любить и желать вас, не какую-то идею в голове, а вас. Как, прочем, и вы. У меня все", - высказался Балымбетов.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Ранее он поблагодарил супругу за сына.

"Мое сердце переполнено любовью и благодарностью. Спасибо за такое благословение. Спасибо тебе, моя Лаура, за нашего пирожочка", - написал интервьюер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968922-timur-balymbetov-priznalsya-chem-pokorila-ego-molodaya-zhena/