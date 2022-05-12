Беременная Жания Джуринская высказалась о тех, кто пугает ее сглазом и порчей

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская, находящаяся на последних сроках беременности, высказалась о тех людях, которые советуют ей не выставлять личное напоказ и пугают сглазом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания поделилась очередной работой с фотосессии и объяснила, почему не боится выкладывать подобные кадры публично.

"Тебя сглазят". Как я часто слышу это. "Не выставляй", "не показывай", "не рассказывай" и т.д. Иначе сглазят! Но вот у меня вопрос: а почему сглазят именно нас, живущих в СНГ? Почему этот сглаз работает только на наших? А за рубежом сглаз теряет свою силу. Вот Рианну беременную не сглазят, а меня, если я не закрою живот, сглазят?

Мое мнение: сглазят именно тех, кто в это верит, вот и все! Вы заряжаете эту мысль энергией и притягиваете ее, поэтому очень важно думать и говорить только о хорошем!" - заявила Джуринская.

По мнению актрисы, все дело в установках людей.

"Если вы в свою голову залили эту установку "сглаз" и свято в это верите, вас обязательно сглазят и вы действительно будете болеть, а еще вы действительно от людей будете получать информацию, что ваша соседка ходила к гадалке Зауре, чтобы навести на вас порчу и сглаз! Потому что вы, поверив, что это все существует, бессознательно своему мозгу дали команду "я верю в сглаз, сделай так, чтобы люди подтверждали, что это есть"!

Вы своим мышлением можете менять свое пространство и людей вокруг вас! Это только ваш выбор - верить в "сглаз" или нет! Надеюсь, доступно объяснила! Я вас люблю и пусть в вашей жизни все складывается только наилучшим образом", - пожелала будущая мать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968877-beremennaya-zhaniya-dzhurinskaya-vyskazalas-o-teh-kto-pugaet-ee-sglazom-i-porchey/