"Нет желания безумных тусовок, грязи": Байзакова рассказала, как новый бойфренд влияет на нее

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, как на нее повлияли отношения с новым бойфрендом. По словам актрисы, теперь ей не хочется "безумных тусовок и грязи", передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша опубликовала фото, на которых занимается теннисом.

"Перестав шляться по барам и клубам, я поняла, что есть много интересных занятий. Говорят: "Женщина подстраивается по мужчину, который с ней”. И это действительно так, у меня нет желания безумных тусовок, грязи.

Нам нравится вместе заниматься всякой фигней по дому (из разряда повесить картину), Алихан (брат Айжан - прим. ред.) говорит: "Вы как пенсионеры". А я вот нашла человека, который всегда за любую мою безумную идею. А сегодняшнего дня мы еще дома будем заниматься спортом", - заявила Айжан.

Поклонников знаменитости удивили ее слова.

"Крутой и неожиданный поворот Байзаковой", "Счастья вам бесконечного и всего распрекрасного в этом мире! Каждый должен встретить того, кто будет гладить вас по голове, а вас не будет от этого тошнить!", "Да, ты права, и такая нам ты больше нравишься", "Такая молодец", "Хочу познакомиться с такой же девушкой", "Я еще в 17-18 году думала, что ты поймешь это все через несколько лет", - прокомментировали они.

Напомним, ранее Айжан Байзакова рассказала о своих новых отношениях с бойфрендом и назвала их встречу судьбой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968778-net-zhelaniya-bezumnyh-tusovok-gryazi-bayzakova-rasskazala-kak-novyy-boyfrend-vliyaet-na-nee/