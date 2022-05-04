"Кайреке дал мне другую роль": Жулдыз Абдукаримова рассказала, как ушла из театра ради семьи

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга Кайрата Нуртаса рассказала о том, как прервалась ее карьера актрисы, когда она вышла замуж. Спустя десять лет Жулдыз Абдукаримова вернулась к своей профессии, которую безумно любит, передает NUR.KZ.

В конце прошлого года Жулдыз Абдукаримова сообщила о возвращении в театр. Актриса играет главную роль в постановке "Махаббат мұнарасы" в Туркестанском музыкально-драматическом театре. Очередной спектакль состоялся в эти выходные. Жулдыз призналась, что мечтала быть актрисой еще со школьной скамьи.

"Закончив учебу, я поставила себе цель, что устроюсь на работу в Казахский национальный театр драмы имени М. Ауэзова, пусть даже контролером, настолько сильна была моя любовь к театру.

Я наблюдала за деятелями искусства с восторгом и воспринимала каждую постановку как урок высокого мастерства.

В 2006-2007 годах устроилась на работу в Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова в качестве актрисы, сыграла здесь несколько ролей.

Но вскоре Кайреке дал мне другую роль, усадив за "руль чайника". Прошло много времени, дети подросли и я вернулась к своей любимой профессии", - рассказала Жулдыз.

Подписчики отметили, что Жулдыз - очень талантливая актриса. Они также восхитились фигурой многодетной мамы.

Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с роскошным букетом роз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967956-kayreke-dal-mne-druguyu-rol-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-kak-ushla-iz-teatra-radi-semi/