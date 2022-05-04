"Прекрасная семья": Мерьем Узерли прогулялась по Берлину с подросшими дочерьми

Мерьем Узерли с дочерьми. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", прогулялась по Берлину с подросшими дочерьми. Фанаты умилились кадрам семейной прогулки, ведь актриса не так часто показывает своих детей публике, передает NUR.KZ.

У 38-летней Мерьем Узерли две дочери - 8-летняя Лара и малышка Лили Кои, которой немногим больше года. Актриса родила вторую дочь в январе прошлого года.

Счастливая мама показала фото своих подросших девочек. Вместе они прогулялись по столице Германии. Актриса выбрала для прогулки удобные брюки карго, толстовку и белую бейсболку. Образ завершили солнцезащитные очки.

На фото старшая дочь Мерьем ест мороженое и ведет на поводке домашнего питомца - забавного шпица. Малышка Лили рассматривает округу, сидя в коляске-велосипеде.

Подписчики Мерьем умилились теплым снимкам. Они оставили многочисленные комментарии и не поскупились на "лайки".

"Я снова и снова пересматриваю сериал. Вы для меня навсегда останетесь Хюррем-султан", "Фотографии, наполненные любовью", "Я вас обожаю", "Эта малышка такая миленькая", "Умничка, ну очень мне нравится эта актриса!", "Великолепная Мерьем", "Старшая доча - копия мамы", "Прям Подмосковье какое-то", "Березки!", "Как быстро растут чужие дети!", "Прекрасная семья", - отметили фанаты.

Напомним, продюсер "Великолепного века" рассказал об уходе Мерьем Узерли из сериала. Он отметил, что актриса своих уходом "подставила всю команду".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967900-prekrasnaya-semya-merem-uzerli-progulyalas-po-berlinu-s-podrosshimi-dochermi/